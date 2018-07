Poll: wat was de mooiste wedstrijd van het WK?

Na 64 wedstrijden zit het WK 2018 er definitief op. Frankrijk won na een doelpuntrijke finale van Kroatië. Het was het WK van Maradona, geiten en Neymar. Maar er werd uiteraard ook nog gevoetbald. Wij frissen het geheugen nog even op en zetten tien mooie duels op een rij. Maar welke was de mooiste? Stem onderaan op onze poll!

Portugal- Spanje (3-3)

Dé wedstrijd van de eerste speeldag. Twee kanshebbers die elkaar in de poule troffen. Na een spektakelstuk werd het 3-3. Cristiano Ronaldo blies de 'geitendiscussie' nieuw leven in met een hattrick.

Duitsland – Mexico (0-1)

'Voetbal is een spel van negentig minuten en op het einde winnen de Duitsers'. Dat was dit WK wel even anders. Die Mannschaft beet al meteen de tanden stuk op Mexico. PSV'er Hirving Lozano tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Argentinië - Kroatië (0-3)

Het was niet het WK van Argentinië. Een flauw gelijkspel tegen IJsland was weinig hoopvol, maar de 0-3 pandoering tegen eeuwige outsider Kroatië was beschamend voor de troepen van Jorge Sampaoli.

Nigeria-Argentinië (1-2)

Na het debacle tegen Kroatië stond het vliegtuig richting Buenos Aires al klaar voor de Albiceleste. Maar Lionel Messi nam zijn ploeg op sleeptouw en opende erg fraai de score. Na de gelijkmaker van de Nigerianen duurde het tot de 86ste minuut voor Marcos Rojo Argentinië verloste.

Frankrijk – Argentinië (4-3)

Een spektakelstuk met vijf doelpunten tussen de 41ste en 68ste minuut. De piepjonge Kylian Mbappé stuurde de Argentijnen eigenhandig huiswaarts met twee doelpunten.

België – Japan (3-2)

De halve finale halen was het duidelijke doel van België. Het WK was echter al bijna voorbij in de achtste finales: Na 52 minuten stond er 0-2 op het bord, in het voordeel van de Japanners. Na 74 minuten hingen de bordjes weer gelijk. Iedereen maakte zich op voor verlengingen, tot Chadli na een schitterende counter de bevrijdende 3-2 tegen de netten prikte. Met nog 15 seconden speeltijd op het bord was de aftrap daarna overbodig.

Rusland – Kroatië (2-2, Kroatië won met 3-4 na penalty's)

Niet de mooiste wedstrijd uit het rijtje, maar spectaculair des te meer. Een 1-1 na negentig minuten. 'Knipoog-Kroaat' Vida bracht Kroatië in de 101ste minuut weer op voorsprong, maar een klein kwartier later kwamen de Russen alsnog op gelijke hoogte. Kroatië beeïndigde in de penaltyserie het sprookje van gastland Rusland.

Brazilië - België (1-2)

Voor België de belangrijkste wedstrijd sinds decennia, én de mogelijkheid voor de Gouden Generatie om te bewijzen dat het zich kon meten met toplanden. De Rode Duivels kwamen met een gelukje op voorsprong en verdubbelde de voorsprong na een schitterende goal van Kevin De Bruyne. Brazilië maakte nog de aansluitingstreffer maar stuitte daarna steeds op een fenomenale Thibaut Courtois.

Kroatië – Engeland (2-1)

De Engelsen maakten zich in de 'gemakkelijke' linkertabelhelft slechts zorgen om wie de tegenstander zou zijn in de finale. Dat liep toch even anders af tegen de strijdende Kroaten, die de Three Lions naar de troostfinale verwezen. It's not coming home.

Frankrijk - Kroatië (4-2)

De Fransen hadden het een stuk moeilijker met de Kroaten dan het resultaat doet vermoeden. Het kalf was na twee snelle Franse goals van Pogba en Mbappé definitief verdronken voor Modric en co. Mandžukic maakte nog de 4-2, maar de Kroaten moesten genoegen nemen met plaats twee.

Enquete poll Wat was de mooiste wedstrijd van het WK? Portugal- Spanje (3-3)

Duitsland – Mexico (0-1)

Argentinië - Kroatië (0-3)

Nigeria-Argentinië (1-2)

Frankrijk – Argentinië (4-3)

België – Japan (3-2)

Rusland – Kroatië (2-2, Kroatië won met 3-4 na penalty's)

Brazilië - België (1-2)

Kroatië – Engeland (1-2)

Frankrijk - Kroatië (4-2) Wat was de mooiste wedstrijd van het WK? Portugal- Spanje (3-3) (25%)

Duitsland – Mexico (0-1) (4%)

Argentinië - Kroatië (0-3) (2%)

Nigeria-Argentinië (1-2) (0%)

Frankrijk – Argentinië (4-3) (11%)

België – Japan (3-2) (19%)

Rusland – Kroatië (2-2, Kroatië won met 3-4 na penalty's) (2%)

Brazilië - België (1-2) (32%)

Kroatië – Engeland (1-2) (2%)

Frankrijk - Kroatië (4-2) (2%)