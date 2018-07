Rode Duivels geland in Brussel

Zondagmiddag volgt dan de grote huldiging in Brussel. Om 12.30 uur ontvangt de Belgische koning Filip de Rode Duivels op het Kasteel van Laken. Iets later, om 14.00 uur, vertrekken de spelers voor een rondrit in een open bus door Brussel. Een uur later komen de Duivels aan op de Grote Markt in Brussel en zijn ze te bewonderen op het balkon van het stadhuis. Om 16.30 uur gaan de spelers naar huis, zodat alle supporters om 17.00 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.