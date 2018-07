'Samen vechten zit in DNA van Uruguay, met of zonder Cavani'

Door Sjoerd Mossou

De vragen gingen bovenal over Cavani en Mbappé, de sterren van Frankrijk en Uruguay. Didier Deschamps gaf steeds keurig antwoord, voorafgaand aan de kwartfinale van morgen in Nizjni Novgorod maar de Franse bondscoach haalde óók demonstratief zijn schouders op.

,,Want wat Uruguay echt uniek maakt, is de manier waarop ze samenspelen’’, aldus Deschamps. ,,Natuurlijk is Cavani een geweldige speler, hij behoeft geen nadere introductie, maar bij Uruguay is juist het collectief zo uitzonderlijk. Ze vechten samen, ze werken samen, iedere aanvaller verdedigt mee. Het zit in hun DNA om samen te knokken voor een resultaat. Er zijn weinig ploegen die dat zo goed kunnen als zij."

Cavani is een twijfelgeval, nadat hij geblesseerd raakte in de laatste wedstrijd tegen Portugal, kort na zijn twee goals. De aanvaller trainde gisteren mee bij de lichte sessie in het stadion, maar ontbrak vandaag. ,,Tabarez heeft genoeg opties om Cavani te vervangen. Wij houden rekening met alle scenario’s, maar aan het profiel van DNA zal dat weinig veranderen. Ze krijgen haast geen goal tegen, dat zegt heel veel.’’

Geen zorgen over Mbappé

Over Mbappé, zijn eigen sterspeler, maakt Deschamps zich weinig zorgen, ondanks alle lof die hij kreeg toegezwaaid na de 4-3 winst op Argentinië. ,,Hij is heel intelligent, luistert goed, wil nog elke dag leren’’ aldus Deschamps. ,,Ik heb geen twijfels over hoe hij omgaat met de druk. Maar dat hij nog moet leren, lijkt me logisch. Iedere speler van zijn leeftijd, hoe getalenteerd ook, moet nog leren.’’

De Fransen verwachten een totaal andere wedstrijd als tegen Argentinië in de vorige ronde, ondanks het feit dat de buurlanden Uruguay en Argentinië cultureel veel met elkaar gemeen hebben, ook op voetbalgebied. ,,Het zijn echt heel verschillende ploegen. Klopt, tegen Argentinië was het voor ons zaak om geduldig te zijn. Maar tegen Uruguay is geduld alleen niet genoeg. Ze hebben fantastische, complementaire aanvallers. Van hun laatste zeven goals vielen er vijf uit dode spelmomenten. En hun verdediging is geweldig op elkaar afgestemd.’’

Het veelgeroemde centrale duo Diego Godín en José Maria Gimenez speelt al jaren samen bij Atletico Madrid, óók de club van de Franse aanvaller Antoine Griezmann. ,,Natuurlijk kennen ze hem goed’’, aldus Deschamps. ,,Maar dat is andersom ook zo, en Antoine is een heel slimme speler.’’