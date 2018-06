Sjoerd en Mikos: Je zou bijna hopen dat Kroatië de wereldtitel pakt

Het eredivisie-elf­tal op WK is flink uitgedund

29 juni Het denkbeeldige eredivisie-elftal is na 48 groepswedstrijden gedecimeerd. Van de in totaal 15 WK-gangers die afgelopen seizoen in Nederland voetbalden, zijn er bij het begin van de knock-outfase nog slechts 6 over. Hoe deden ze het tot dusver en wat kunnen we nog van ze verwachten?