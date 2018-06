Tite: Voor mij was het duidelijk een strafschop

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft zijn sterspeler Neymar in bescherming genomen na de moeizame zege op Costa Rica (2-0). De bondscoach wees op de immense druk die het voetballand op zijn grootste vedette heeft gelegd. Tite had al eerder gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen.

Neymar barstte in tranen uit na zijn late doelpunt (de 2-0) en de eerste zege op dit WK. Volgens Tite kwam dat door de enorme druk die de duurste voetballer ter wereld voelt. ,,Hij is ook maar een mens en hij heeft tijd nodig om zijn hoge niveau weer te halen. Voordat we dat bereiken, moet het team sterk zijn en niet te veel afhankelijk van hem zijn."

,,De vreugde, de genoegdoening en de trots om het Braziliaanse nationale team te vertegenwoordigen, betekent heel veel voor hem'', verklaarde de bondscoach de tranen bij Neymar. ,,Hij is er ruim drie maanden uit geweest en heeft de hele wedstrijd gespeeld. Of hij op weg terug is naar zijn beste niveau? Ja, dat denk ik wel."

De bondscoach had echter ook kritiek op zijn beroemdste speler vanwege diens aanhoudende geklaag bij scheidsrechter Björn Kuipers. ,,Ik heb voor de wedstrijd nog gezegd dat we niet te veel in discussie moeten gaan, maar geconcentreerd moeten blijven."

Volgens Tite had Neymar echter wel een strafschop moeten krijgen. ,,Voor mij was het duidelijk een strafschop", klonk hij stellig. ,,Het is duidelijk en niet voor discussie vatbaar. We hebben de scheidsrechter niet nodig om de wedstrijd te winnen, maar ze moeten wel 'fair' zijn voor iedereen. We hoeven geen hulp, Brazilië heeft geen hulp nodig."

