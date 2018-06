Van Marwijk betaalt deel van staf Australië uit eigen zak

De Australische bond had op het moment dat Van Marwijk werd aangetrokken geen budget meer, meldt Sydney Morning Herald. Dus wilden de bestuurders doorgaan met de assistenten die op dat moment werkzaam waren bij het Australisch elftal. Dat was niet helemaal naar de zin van Van Marwijk, die daarop besloot zelf de portemonnee te trekken om een aantal parttimers aan zijn staf toe te voegen.



De Nederlandse trainer had namelijk enkele landgenoten als assistenten op het oog. ,,We hebben te weinig tijd om elkaar te leren kennen'', aldus Van Marwijk. ,,Ik moet in deze korte periode mensen om me heen hebben die niet bang voor me zijn en mij kennen.''



En dus worden de salarissen van schoonzoon Mark van Bommel, Roel Coumans, Jurgen Dirkx en Taco van den Velde betaald door Van Marwijk. Ook videoanalist John Metgod krijgt zijn salaris uit de zak van de bondscoach. Van Marwijk krijgt zelf een slordige 650.000 euro voor zijn klus in Australië. De Nederlander heeft echter al enkele keren aangegeven niet voor het geld maar voor de prestaties bondscoach van Australië te zijn geworden.



Australië begint het WK op zaterdag 16 juni met een groepswedstrijd tegen Frankrijk. De andere landen in groep C zijn Peru en Denemarken.