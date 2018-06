Wat je moet weten over Groep H: Polen, Senegal, Japan en Colombia

Senegal heeft met Sadio Mané, de pijlsnelle aanvaller van Liverpool, ook een heerlijke speler in de gelederen. Hij scoorde in de WK-finale, al was de teleurstelling groot na het verlies tegen Real Madrid. In de laatste oefenwedstrijd versloeg het Afrikaanse land een andere WK-deelnemer, Zuid-Korea, met 2-0. Zonder toeschouwers, want bondscoach Aliou Cissé wenste geen pottenkijkers. Hij was er als speler bij in 2002 in Seoul, toen Senegal voor een shock zorgde door in de openingswedstrijd gastland Frankrijk te verslaan. Senegal reikte toen tot de kwartfinales en nu wil Cissé opnieuw verrassen.