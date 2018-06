Wereldkampioen strijkt 32 miljoen op in Rusland

Van het totaalbedrag aan uitkeringen is 338 miljoen euro prijzengeld.

Voor de eindwinnaar in Moskou ligt een bedrag van 32,1 miljoen euro klaar. De verliezend finalist gaat met 23,6 miljoen euro naar huis. De nummer drie houdt 20,7 miljoen over en de ploeg die als vierde eindigt, kan op 18,6 miljoen euro rekenen.



De kwartfinalisten krijgen 13,5 miljoen euro, de teams die worden uitgeschakeld in de achtste finales verdienen 10,1 miljoen euro. Deelname aan de groepsfase is per land goed voor 6,7 miljoen euro.