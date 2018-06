Ziyech moet toveren tegen Portugal om WK-droom levend te houden

Naar wie moeten we kijken? Zou Hakim Ziyech er in slagen om zijn team bij de hand te nemen en uitschakeling van Marokko te voorkomen? In de voorbeschouwingen op het toernooi werd hij aangewezen als belangrijkste troef van de Marokkanen – de Britse krant the Guardian noemde hem 'een van de meest getalenteerde spelmakers van Europa'. Iedere neutrale voetballiefhebber hoopt dat hij tovert met zijn magische linkerbeen, zoals hij dat deed bij Heerenveen, Twente en Ajax. Zijn eerste optreden tegen Iran viel echter een beetje tegen. Hij liet flitsen van zijn klasse zien, maar het was onvoldoende voor een resultaat. Er kwam slechts één key pass vanaf zijn voet, bij Ajax zijn dat er per wedstrijd gemiddeld meer dan vier. Neemt het kind van Dronten revanche?