Ajax met 11 man vertegenwoordigd op WK: dit zijn de 19 eredivisiespelers in Qatar

Sterspeler Sadio Mané in WK-selectie Senegal, maar Bayern München trekt aan handrem

Bondscoach Aliou Cissé van Senegal heeft sterspeler Sadio Mané opgenomen in zijn selectie voor het WK voetbal. De aanvaller van Bayern München had een vraagteken achter zijn naam staan vanwege een blessure. Senegal is op 21 november de eerste tegenstander van Oranje.

11 november