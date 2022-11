Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter maakt excuses voor ophef over aangepaste vlag Iran

,,Wij hadden er geen idee van wat de bond naar buiten bracht. De staf niet en de spelers ook niet. Het team is niet bezig met die externe zaken en heeft de focus op de wedstrijd”, lichtte Berhalter toe.



,,Het enige wat we nu nog kunnen doen is excuses aanbieden namens de spelers en de staf, maar nogmaals: we hadden geen idee. Ik wil daarmee niet afstandelijk klinken of desinteresse tonen, want we leven mee met het Iraanse volk, maar wij denken nu alleen maar aan de wedstrijd.”