Amnesty International verwacht snel duidelijkheid van FIFA over compensatiefonds Qatar

Wereldvoetbalbond FIFA komt volgens Amnesty International spoedig met duidelijkheid over een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten in Qatar. Dat zei Floor Beumer van Amnesty International zaterdag in Zeist. Beumer verwacht eind september of begin oktober al meer informatie over een eventueel fonds.

Beumer was in Zeist vanwege de vertoning van de korte documentaire Don’t turn your back. Dit is een verslag van ontmoetingen met migranten en nabestaanden die in de stadions in Qatar werkten, waar het Nederlands elftal in november tijdens het WK gaat spelen. Amnesty International maakt zich al lange tijd hard voor de arbeidsmigranten in Qatar en deed zelf een oproep aan de FIFA om een fonds op te richten.

Over de situatie in Qatar is al jarenlang discussie. Nu er steeds meer informatie naar buiten komt, hebben verschillende organisaties acties opgezet voor de arbeiders. Zo maakte het kledingmerk Cruyff na de vertoning van de documentaire en het aansluitende discussiepanel bekend 50.000 euro te doneren voor de migranten en nabestaanden in Nepal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Beumer werkt de FIFA tot nu toe bepaald niet mee in het proces om compensatie te regelen: „We vragen de FIFA al een tijdje om met een concreet voorstel te komen voor een compensatiefonds. Een fonds waarbij het mensen uit Nepal makkelijk gemaakt moet worden om met een claim te komen. Maar de FIFA traineert en zegt al een tijdje: we komen met iets. Ongetwijfeld zal er veel discussie binnen de wereldvoetbalbond zijn. We hebben nu vernomen dat ze eind september of begin oktober met iets komen.”

„Amnesty en de KNVB liggen op één lijn als het om het compensatiefonds gaat. Ook wij vinden dat de slachtoffers of nabestaanden moeten worden gecompenseerd, waarbij een rol is weggelegd voor werkgevers/bouwbedrijven, de overheid in Qatar, het organisatiecomité en FIFA”, meldde de KNVB eerder deze week al.

Amnesty International is zeker niet de enige die zich uitspreekt over de omstandigheden van de arbeiders in Qatar. Bij de start van de WK-kwalificatie maakten de spelers van Oranje op het veld een statement door T-shirts te dragen met daarop de tekst ‘Football Supports Change’.