Andries Noppert blij om team naar kwartfinale te helpen: ‘Maakt mij niet uit hoe’

Een glunderende Andries Noppert was na afloop van de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten blij dat hij het team naar de zege kon helpen. De Fries was vooral in de openingsfase belangrijk voor Oranje. ,,Lekker als je eerste bal pakt.”

Met een grote glimlach verscheen Noppert voor de camera van de NOS. ,,Dit is lekker he", begon de doelman. ,,Je weet dat het lastig kan worden tegen zo'n team. En als je hem dan 3-1 wint en met de groep alles voor elkaar doet is dat mooi.”

De doelman had door de start van Oranje wat stroef was. ,,Dat was lastig op voetballend gebied, en zij gingen als de brandweer. Maar het interesseert met niet hoe we het doen, als we maar winnen.”

Noppert was vooral in de tweede minuut van levensbelang door een inzet van dichtbij van Christian Pulisic te pakken. ,,Als je je team kan helpen en als dan ook nog wint, is dat extra speciaal. Voor een keeper is het lekker als je de eerste bal pakt, dan zit je er beter in.”

Tegen wie hij verwacht in de kwartfinales te staan? ,,Argentinië, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Die wedstrijd gaan we vanavond even kijken. Tegen Messi? Ja, die ballen moet je ook pakken.”

