Andries Noppert treurt ook voor Louis van Gaal: ‘Iedereen weet dat hij iets vreselijks heeft’

,,Als het op deze manier gebeurt, is dat natuurlijk extra zuur’’, verzuchtte Noppert voor de camera van de NOS. ,,Aan de andere kant denk ik dat we ook trots moeten zijn, als je ziet hoe de wedstrijd verloopt. We hoopten tot de laatste minuut op een wonder en dat kwam er’’, doelt hij op de gelijkmaker van Wout Weghorst. ,,Maar dat hebben we geen vervolg gegeven.’’

Noppert baalde ook omdat de loopbaan van bondscoach Louis van Gaal nu definitief ten einde lijkt. ,,Iedereen weet dat hij iets vreselijks heeft’’, verwees hij naar de prostaatkanker waar de bondscoach mee kampt. ,,Dan wil je het juist ook voor hem goed afsluiten. Dat maakt het extra zuur.’’

Genoten van avontuur

De keeper van SC Heerenveen heeft desondanks genoten van zijn avontuur in Qatar. ,,Ik ben mensen dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken en wil iedereen bedanken voor de steun. Ik had gehoopt dat er vanavond meer in zat, maar dat heeft niet mogen baten. Ik hoop dat ik voor mensen met af en toe een tegenslagje het bewijs ben dat ze altijd moeten blijven geloven.’’

Uiteindelijk brachten strafschoppen de beslissing. Daarin faalden Virgil van Dijk en Steven Berghuis. ,,Volgens mij kunnen we daar uren over doorgaan, maar het is gewoon een loterij. Dat is het eerste wat in me opkomt. Zo'n Messi, met alle respect. Die wacht zo lang... Dan sta je met beide beentjes op de grond en dan schiet hij 'm in het andere hoekie. Dat is gewoon kwaliteit.’’

Noppert zal de teleurstelling snel van zich moeten afschudden. Over een maand wacht met SC Heerenveen een bezoek aan RKC Waalwijk. ,,Daar moet ik nu nog even niet aan denken...’’

Luuk de Jong

,,Na afloop sta je bij elkaar en dan is er ook trots’’, vertelde Luuk de Jong. Zo terugkeren in een wedstrijd komt niet vaak voor. In de verlenging doorgaan was lastig. Je kunt niet blijven drukken, er is ook vermoeidheid. De scheidsrechter kende ik uit Spanje. Ik wil er niet teveel over kwijt, maar het waren soms vreemde beslissingen. Dan komt het aan op strafschoppen. Zoals iedereen weet zijn we er erg mee bezig geweest. Na afloop spraken Memphis en Dumfries de groep toe. Maar wat moet je zeggen, we liggen eruit. Het is niet anders.”

Marten de Roon

,,Dit is zo’n rotgevoel”, zei Marten de Roon. ,,Iedereen zit kapot. De een is stil, de ander is aan het schelden. Maar dit doet pijn. Ik denk dat we een slechte eerste helft speelden. Net als Argentinië. Maar zij scoren en na die 2-0 denk je even dat het over is. Argentinië had het lastig met ons opportunistische spel, maar ik denk dat het ook wel logisch was dat Van Dijk weer naar achteren ging.”

