Argentinië-coach Scaloni voor kraker met Oranje: ‘Selectie bereid rug te breken om land trots te maken’

Medespeler Mac Allister over Messi: ‘In vorm en gelukkig’

Alexis Mac Allister heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de kwartfinale van zijn Argentinië tegen het Nederlands elftal. Dat heeft alles te maken met het spel van Lionel Messi in de eerste vier duels van de tweevoudig wereldkampioen op de eindronde in Qatar. ,,Hij is in vorm en gelukkig”, zei de Argentijnse middenvelder. ,,Dat is heel belangrijk voor ons.”



De 35-jarige Messi wil zijn vijfde en vermoedelijk laatste WK als wereldkampioen verlaten. De grote vedette van de Argentijnen won als clubvoetballer vier keer de Champions League en veroverde tien landstitels met FC Barcelona. Met Argentinië pakte hij olympisch goud en de titel van Zuid-Amerika. Maar de allergrootste prijs, de wereldtitel, ontbreekt op zijn palmares.



Messi scoorde al driemaal op het WK in Qatar. ,,Hij verrast ons nog iedere dag”, zei Mac Allister die voor het Engelse Brighton & Hove Albion uitkomt. ,,Hij doet ongelooflijke dingen op de training en in de wedstrijden.”



Veel Nederlanders vragen zich af hoe Oranje kan voorkomen dat Messi excelleert. In Argentinië maken ze zich een beetje zorgen over het goede spel van Frenkie de Jong op het WK. ,,We weten dat hij een geweldige speler is die heel belangrijk is voor Nederland”, zei Mac Allister. ,,Maar we focussen ons sowieso niet op één speler, we kijken naar het geheel.”