Behoort Duitsland volgens Hansi Flick nog tot wereldtop? ‘Dat gaan we morgen zien’

Zonder spectaculaire teksten of oorlogstaal draaide Hansi Flick er zaterdagmiddag niet omheen: ,,Dit is een noodlotwedstrijd”, stelde de bondscoach van Duitsland in aanloop naar de cruciale ontmoeting met Spanje.

Duitsland verloor het eerste groepsduel op het WK verrassend van Japan (1-2) en kan zich daardoor geen nederlaag meer permitteren. En daarvoor lijkt alles af te hangen van de eerstvolgende wedstrijd tegen Spanje, het land dat in de finale van 2008 te sterk was en in Qatar meteen een topvorm etaleerde door Costa Rica ondersteboven te spelen met 7-0.

Lees ook PREMIUM Droom van topfavorieten Argentinië en Duitsland hangt nu al aan een zijden draadje

,,We zijn volledig gefocust. Dit is de eerste finale voor ons dit WK. We willen uitschakeling vermijden”, zei Flick, die ook nog werd gevraagd naar de verklaring voor het ontbreken van Duitsland in de eindfases van de laatste EK’s en WK’s. ,,In 2016 stonden we in de halve finale, maar goed, het is duidelijk dat het de laatste jaren niet genoeg was voor de absolute top als je naar de laatste toernooien kijkt. We willen voorkomen dat dat weer gebeurt.”

Boete?

De Duitse voetbalbond (DFB) riskeert een boete van de FIFA omdat de Duitsers geen speler afvaardigen naar de persconferentie een dag voor de wedstrijd tegen Spanje. Alleen bondscoach Hansi Flick nam zaterdagmiddag plaats achter de desk. De Duitsers hadden gehoopt dat de persconferenties daags voor de wedstrijd in hun eigen basiskamp in het noorden van Qatar konden plaatsvinden. Die mogen echter alleen in het internationaal mediacentrum in Doha gehouden worden. De DFB vond het geen goed idee om een speler twee uur te laten reizen (heen en terug) in aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen Spanje, en lijkt een eventuele straf voor lief te nemen.

Of Duitsland dan nog wel tot de wereldtop behoort? ,,Dat gaan we morgen zien”, aldus Flick over de groepskraker tegen Spanje, die onder leiding staat van de Nederlandse arbiter Danny Makkelie.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het wordt de 29ste keer dat de landen elkaar treffen. Waar Duitsland voor veel landen een soort angstgegner vormt, is Spanje zo’n beetje de grootste voor onze oosterburen. Flick zat zelf op de tribune toen Duitsland het in de finale van het EK in 2008 en de halve finale van 2010 aflegde tegen Spanje. ,,Die verloren we, maar dat is allemaal geweest. Morgen is de toekomst”, aldus Flick, die naar eigen zeggen niet slechter slaapt door de spanning.

,,Ik ben optimistisch en ik kijk ernaar uit. Net als de groep, die ik in het hotel veel zie praten en discussiëren over hoe het beter moet. We analyseren de fouten met ze en laten zien hoe het beter kan en moet. Wij kunnen heel moedig zijn. We hebben op dit moment weliswaar niet de beste uitgangspositie maar we hebben wel de kwaliteit om Spanje te verslaan.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.