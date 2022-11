België in de problemen op WK na pijnlijke nederlaag tegen Marokko met Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhlal en Noussair Mazraoui

Nadat België eerder deze week al overrompeld werd door Canada (maar wel nipt won), wist Marokko vanmiddag wél een stunt tegen de Belgen te voltooien door met 0-2 te winnen. Ex-eredivisiespeler Zakaria Aboukhlal besliste de wedstrijd kort voor tijd en daarmee is de knock-outfase plots heel dichtbij voor Marokko, dat in 1986 voor het eerst en laatst de groepsfase van een WK overleefde. Bij België is de druk inmiddels immens na wéér een pover optreden en een dreigende uitschakeling.

Sofyan Amrabat die door zijn benen zakte, vlak na het laatste fluitsignaal. Zakaria Aboukhlal die knielde op het gras en begon met bidden. Hakim Ziyech en Achraf Hakimi die elkaar knuffelden. Zo veel opluchting als we na de zege op België bij Marokko zagen, hadden we dit WK nog maar nauwelijks gezien.



Een kwartier voor tijd werd die zege ingeluid. Romain Saïss had vandaag als taak meegekregen om het zicht van België-doelman Thibaut Courtois te belemmeren bij vrije trappen. Aan het einde van de eerste helft schoot Hakim Ziyech een indraaiende vrije trap raak, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Ongeveer een kwartier voor tijd stond Saïss weer in het blikveld van Courtois, maar nu was er geen enkele reden om de indraaiende vrije trap van invaller Abdelhamid Sabiri af te keuren: 0-1.

Volledig scherm Thibaut Courtois ziet de bal in het doel verdwijnen, maar de doelman van België wordt nog gered door de VAR. © AFP

Derde WK-zege in de historie voor Marokko

En dat zorgde voor uitzinnige vreugde op het veld en op de tribunes. Niet gek, want Marokko is helemaal niet gewend om te winnen op een WK. Dit was pas de derde keer dat het gebeurde in de historie. Deze week speelde het gelijk tegen vice-wereldkampioen Kroatië (0-0). In 1986 werd voor het laatst de knock-outfase bereikt. Maar, dit Marokko kent een goede lichting, met Hakimi (Paris Saint-Germain) en Ziyech (Chelsea) als de grote sterren.

Daarbij krijgt Marokko zelden een tegendoelpunt. In de vijf interlands die bondscoach Walid Regragui leidde, scoorde geen enkele tegenstander. Regragui moest voor de aftrap wel zijn doelman wisselen. Yassine Bounou verscheen nog bij het volkslied, maar op de teamfoto stond zijn vervanger Munir Mohand Mohamedi El Kajoui, die uitstekend werk verrichtte tegen België.

Volledig scherm Abdelhamid Sabiri na zijn 0-1 voor Marokko. © BELGA

Door het oog van de naald Canada

Want België had vandaag wel de mogelijkheden om El Kajoui te kloppen. De bekritiseerde ploeg speelde een heel slechte wedstrijd tegen Canada eerder deze week, maar sloot die wonderwel winnend af (1-0) - ondanks 22 schoten tegen van de energieke Canadezen.



Daardoor was een zege op Marokko genoeg geweest om na Frankrijk het tweede land te zijn dat al verzekerd zou zijn van de knock-outfase van het WK. En België zag er in de eerste helft een stuk beter uit dan tegen Canada, al was het opnieuw niet overtuigend.

Bondscoach Roberto Martinez besloot het daarom helemaal anders te doen en stelde Amadou Onana, die geel kreeg en is geschorst voor het duel met Kroatië, Thorgan Hazard én Thomas Meunier op. Zij begonnen nog op de bank tegen Canada. Dat leverde in het eerste uur meer balbezit en kansen op dan Marokko, maar dat de sleet op de ‘gouden generatie’ zit, is inmiddels wel duidelijk.



Een punt zou al teleurstellend zijn, maar Sabiri deelde met zijn rake vrije trap een gigantische tik uit aan Martinez en zijn manschappen, die na dat doelpunt helemaal inzakten. Ver in blessuretijd deed Zakaria Aboukhlal (ex-PSV en -AZ) er nog een schepje bovenop na een fraaie actie van Ziyech: 0-2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kraker met vice-wereldkampioen Kroatië

Marokko is nu koploper van groep F en Kroatië kan in punten op gelijke hoogte komen (vier) door straks te winnen van Canada (17.00 uur). En in België weten ze genoeg: weer zo’n slap optreden tegen Kroatië donderdag gaat ze hoogstwaarschijnlijk de kop kosten in de groepsfase van dit WK. Het zou een treurig (WK-)einde zijn van een lichting die onze zuiderburen een hoop voetbalplezier gaf.

Aboukhlal straalde na afloop voor de camera van de NOS. ,,Dit is heel lekker. Ik hoopte te gaan starten, maar de trainer maakte een andere keuze die ik respecteerde. Dan mag je erin komen met nog twintig minuten. Dan weet je dat het de allermooiste wedstrijd van mijn leven wordt. Ik had lekker geslapen, alles ging lekker en ik had een goed gevoel. Heel mooi dat het zo is gelopen”, sprak de voormalig aanvaller van PSV en AZ, die sinds afgelopen zomer in de Ligue 1 bij Toulouse speelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.