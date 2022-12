Bizarre statistiek: opnieuw staat Oranje in top 3 van onsportiefste WK-duels

Oranjemars groeit uit tot bonte parade, fans maken zich op voor kraker in Lusail

In de uren voor de wedstrijd Nederland-Argentinië kwam er in Doha eindelijk - en voor het eerst dit toernooi - iets op gang dat op een Oranjesfeer leek. De fanwalk over de Lusail Boulevard in Doha trok veel bekijks en veranderde uiteindelijk in een bonte parade, met deelnemers uit tal van landen.

9 december