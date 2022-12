Bondscoach vol lof over Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech: ‘Met alle respect voor Fiorentina...’

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui was tijdens het WK behoorlijk onder de indruk van Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech. Met het duo binnen de lijnen bereikte Marokko de halve finales in Qatar, waarin Frankrijk uiteindelijk te sterk bleek.

,,Met alle respect voor Fiorentina", zei Regragui in gesprek met TV Arryadia. ,,Amrabat zou bij een van de beste tien clubs van Europa moeten spelen.” De 26-jarige Amrabat, geboren in Huizen, debuteerde in het betaalde voetbal voor FC Utrecht. Vervolgens speelde hij voor Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona en nu dus Fiorentina.

Onder meer Liverpool wordt als geïnteresseerde club genoemd. Volgens Engelse media zou de club van manager Jürgen Klopp te horen hebben gekregen dat Amrabat zo'n 50 miljoen euro moet kosten.

Hakim Ziyech

,,Ziyech zou een basisspeler moeten zijn bij Chelsea”, zei Regragui over de oud-Ajacied. ,,Hij heeft bewezen wat hij kan.” Ziyech (29) stapte in 2020 over van Ajax naar Chelsea, maar komt sindsdien in Londen onder drie verschillende managers niet heel veel aan spelen toe. Op het WK kwam de geboren Drontenaar in alle zeven wedstrijden in actie en tekende hij voor een doelpunt en een assist.

Graham Potter

,,Hij heeft geweldige kwaliteiten, dat hebben we heel duidelijk kunnen zien”, zei de huidige Chelsea-manager Graham Potter op de persconferentie richting de herstart van de Premier League. ,,We kennen die kwaliteiten. Hij speelt ‘tussen de linies’ en dat zien we graag. Soms moet je even geduld hebben.”

,,Bij een club als Chelsea zijn er altijd goede spelers die even wat minder in actie komen”, aldus Potter. ,,Het is mooi dat hij veel minuten heeft gemaakt. We hebben contact met hem gehouden tijdens het toernooi.”

| Dossier WK voetbal

Lees hier alles terug over het WK voetbal in Qatar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.