Botbreuken en interne bloeding Yasser Al-Shahrani na botsing met keeper: ‘De operaties zijn geslaagd’

Volgens de voetbalbond van Saoedi-Arabië zijn de operaties van Al-Shahrani in het National Guard Hospital in Riyadh succesvol verlopen, zo stellen Arabische media. In een video via sociale media stelt Al-Shahrani zelf de supporters van het Saudische elftal gerust vanuit een ziekenhuisbed. ,,Ik wil laten weten dat mijn gezondheid in orde is", aldus de verdediger, die zijn team succes wenst.