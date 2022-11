Boze Oranjesupporters lopen weg bij Jinek: ‘Wat een slap geouwehoer zeg’

met videoEva Jinek was gisteravond na haar positieve coronatest van vorige week weer terug op tv met haar talkshow. Een kalme uitzending werd het niet: boze Oranjesupporters stapten op toen het over het aanstaande WK voetbal in Qatar ging en over het nieuws dat supporters op kosten van dat land naar het toernooi mogen.

Jinek sprak met onder anderen Harry Goudsblom, ook bekend als Harry de Tietenman, een van de vijftig supporters die door Qatar betaald worden om naar het voetbalevenement af te reizen. Hij heeft ermee ingestemd om negatieve berichten op sociale media over het WK in Qatar te rapporteren, en dat kon rekenen op kritische vragen van Jinek. Daarop zei hij: ,,Ik heb wel mijn handtekening gezet, maar dat ga ik niet doen.”

De Oranjesupporters ergerden zich aan het gesprek over Qatar en de kritische noten naar aanleiding van de mensenrechtensituatie in het land. Ze stonden op en vertrokken al roepend. ,,Tjongejongejonge, wat een slap geouwehoer zeg”, zei een van hen onder meer bij het weglopen. Jinek reageerde rustig op de korte verstoring van de uitzending, die door 662.000 mensen werd bekeken. ,,Dit mag er ook zijn.” Tafelgast Thijs Zonneveld merkte later droogjes op dat hij snapt dat mensen ‘liever hun kop in het zand steken’, maar dat het volgens hem wél belangrijk is dat ze het erover hebben.

De uitzending staat op de achttiende plek in de lijst met de 25 best bekeken programma’s van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna 2 miljoen kijkers het populairst, gevolgd door Radar, dat aansluitend op NPO 1 zo’n 1,4 miljoen kijkers trok. Het RTL Nieuws van half acht trok net iets minder dan 1,3 miljoen kijkers.

