Buitenlandse media kritisch op Oranje, maar lovend over Cody Gakpo: ‘Het supertalent dat Europa gek maakt’

Het Nederlands elftal opende het WK gisteren met een 2-0 overwinning op Senegal, maar toonde nog niet de indruk dat er een aanstaand wereldkampioen aan het werk is. Wel was er veel lof voor Cody Gakpo en de debuterende keeper Andries Noppert.

Volgens The Guardian is er nog heel veel werk aan de winkel voor Oranje. ,,Dit is niet het beste Nederlands elftal ooit, twintig jaar geleden waren ze veel verder. Nu is er echter meer balans en eenheid, waar het Nederlandse voetbal niet vaak om bekend heeft gestaan.”

,,Nederland speelde verre van vloeiend”, schrijft de Daily Mail. ,,Sterker nog: grote delen van het duel had Senegal het betere van het spel en kreeg het mogelijkheden om het Nederlands elftal pijn te doen. Maar ze stuitten op Andries Noppert, een gigantische doelman die bij zijn internationale debuut op en top de held was. Voor het eerst de hele avond hield het onophoudelijke tromgeroffel van de Senegalese fans op, toen Cody Gakpo profiteerde van een fout van de Senegalese keeper Edouard Mendy.”

Het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport was eveneens kritisch op het optreden van het Nederlands elftal. ,,Ze misten Teun Koopmeiners in de basis. Senegal vond eenvoudig de ruimtes om door het middenveld van Nederland heen te lopen. Om het WK te winnen zal er veel meer nodig zijn dan wat de ploeg van Louis van Gaal liet zien.”

‘Gakpo nieuwe supertalent van Europa’

,,Cody Gakpo brengt de eredivisie op hol en is nu ook beslissend tijdens het WK”, schrijft de Italiaanse journalist en transferexpert Gianluca Di Marzio. ,,Gakpo is de Nederlandse toekomst en een van de grootste talenten die het land heeft. PSV wil hem niet laten gaan en dat is ook niet zo vreemd: hij is het nieuwe supertalent dat heel Europa gek maakt.”

Ook The Sun vestigde de aandacht op het doelpunt van Gakpo. ,,Dit was de reden waarom Manchester United en Leeds United hem deze zomer begeerden. Hij heeft het vak onder Manchester United-grootheid Ruud van Nistelrooij extra geleerd en gebruikte alle instincten van zijn huidige coach om nu de winnende goal te maken.’’

Ook Bild omschrijft Gakpo als de reddende engel van Oranje, al is er ook een pluim voor Memphis Depay. ,,Louis van Gaal heeft iedereen voor de gek gehouden met zijn aankondiging dat Memphis Depay niet fit genoeg was om te spelen. Plots verraste de oud-coach van Bayern München door zijn spits na en uur spelen toch in te brengen en dat zorgde meteen voor meer schwung in het elftal.”

Reden voor al te veel optimisme bij Nederland is dat volgens de Duitse boulevardkrant echter niet. ,,Voor aanvang van het WK kondigde Van Gaal zelfverzekerd aan dat Oranje wereldkampioen kan worden. Maar daarvoor moet er nog heel veel verbeterd worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spaanse complimenten voor Frenkie de Jong

Het Spaanse Mundo Deportivo zag vooral een Frenkie de Jong die Nederland nadrukkelijk bij de hand nam. ,,Van Gaal wil dat de Barcelona-speler meer verantwoordelijkheid neemt en dat pakte goed uit. De hele wedstrijd zagen we een krachtige De Jong, die de indruk achterliet dat hij in uitstekende conditie naar Qatar is gekomen. Hij was de leider op het middenveld en zorgde er op geniale wijze voor dat Gakpo de score kon openen.”

Het Franse L’Équipe zag juist ook de mindere momenten in het spel van De Jong. ,,Hij bezorgde het team net zo vaak plezier als dat hij zijn ploeggenoten de stuipen op het lijf joeg. Tegenover zijn heerlijke pass op Gakpo stond ook gevaarlijk balverlies, zelfs in zijn eigen strafschopgebied. Dat had hem en Oranje duur kunnen komen te staan.”

De sportkrant vindt dan ook dat Nederland met een 2-0 overwinning wel heel rijkelijk werd beloond en leeft mee met Senegal. ,,De Leeuwen van de Teranga toonden veel karakter, maar smeten met hun krachten. Daarvoor betaalden ze uiteindelijk een hoge prijs. Voetbal kan wreed zijn.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Davy Klaassen wordt besprongen na zijn goal. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.