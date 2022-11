Cody Gakpo gevleid door berichten over interesse Manchester United

Reportage Van David Beckham tot FIFA-baas Gianni Infantino: het krioelt van de prominen­ten bij miniwereld in Doha

Controversieel WK of niet, Doha is een maand lang de absolute voetbalhoofdstad van de wereld. Op een oppervlak van een handvol vierkante kilometers heeft zo’n beetje de hele internationale voetbalwereld zich verzameld, compleet met topspelers, oud-voetballers, analytici en bobo’s. Maar hoe ziet die miniwereld er in werkelijkheid uit? Een reportage.

