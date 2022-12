Column Sjoerd Mossou | Lionel Messi als wereldkampioen straks onomstotelijk de beste: een regelrechte ramp

Magistrale Lionel Messi loodst Argentinië langs Kroatië naar finale WK voetbal

Lionel Messi krijgt de kans om net als zijn illustere landgenoot Diego Maradona de heilige graal omhoog te houden. Kroatië werd in de halve finale van het WK voetbal met 3-0 geklopt en zondag om 16.00 uur in Lusail wacht Frankrijk of Marokko.

13 december