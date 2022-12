Daley Blind snoert critici de mond: ‘Kritiek zal me een worst wezen, zolang we winnen’

,,Dit is een goede boost voor ons beiden, want we hebben wel wat kritiek gehad", zei Dumfries na afloop voor de camera van de NOS. Daarmee bedoelde hij niet alleen Oranje in het algemeen, maar vooral Dumfries en Blind als wingbacks. ,,Maar ik ben vooral heel blij dat ik het team heb kunnen helpen en ik ben ook heel blij voor Daley.”

Blind schoot met zijn derde interlandgoal vlak voor rust de 2-0 tegen de touwen. Hoe de goede wedstrijd van beide vleugelverdedigers was te verklaren? ,,Soms zakken teams in tegen ons, dan is het moeilijker als wingbacks om eroverheen te denderen. Nu lag daar juist de ruimte. Onze spitsen waren balvast, daardoor konden wij aansluiten: dat speelt allemaal mee. We hebben het strijdplan goed uitgevoerd en het is mooi dat we als wingbacks aangever op elkaar konden zijn", aldus Blind.

Lees ook

• Verslag van Sjoerd Mossou: Oranje op de counter naar kwartfinale

• Rapportcijfers: Dumfries schittert, ook hoge cijfers voor Blind en Noppert

Dat Oranje niet veel de bal had tegen de Verenigde Staten vindt Blind logisch: ,,Als je dit systeem speelt, dat zag je ook in 2014, dan heb je minder de bal", stelde de linksback van Ajax, die liever over de zege praatte dan over de kritiek die hij de laatste tijd kreeg. ,,Daar kunnen we eerlijk over zijn: het is niet vaak positief. Dat is mijn persoonlijke gevoel. Maar waar zitten we nou over te praten? Laten we blij zijn. Kritiek zal me een worst wezen, zolang we winnen.”

Blind gaf daarbij aan dat Oranje bepaald niet het enige land is dat zoekende is: ,,Veel landen hebben het moeilijk, veel landen zoeken naar het topniveau, maar wij hebben altijd vertrouwen dus daar ligt het niet aan. Ik zit hier ook niet om te zeggen dat het geweldig is, we kunnen beter, maar je moet zorgen dat je de afspraken nakomt. De kritiek is soms terecht, soms ook niet, en we weten dat we veel beter kunnen, maar laten we nu genieten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken

Blind noteerde ook een paar fraaie statistieken. Zo is hij nu de vijfde speler in de historie van het WK die meer dan tien wedstrijden speelde en nooit verloor (penaltyseries buiten beschouwing gelaten). Hij speelde elf WK-wedstrijden, won acht keer en speelde drie keer gelijk. Met zijn goal werd de 32-jarige Blind bovendien de op één na oudste Oranje-speler ooit met een goal op het WK na Giovanni van Bronckhorst, die in 2010 35 jaar oud was toen hij scoorde tegen Uruguay.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.