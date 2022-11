Davy Klaassen uitgeroepen tot man van de wedstrijd: ‘Niemand is zeker van zijn plaats’

Davy Klaassen is na het duel tussen het Nederlands elftal en Qatar (2-0) op het WK verkozen tot man van de wedstrijd. De aanvallende middenvelder bereidde de openingstreffer van Cody Gakpo voor en was ook betrokken bij de 2-0 van Frenkie de Jong.

Gakpo was de man van de wedstrijd van het eerste duel met Senegal (2-0) op het WK. Na het gelijke spel tegen Ecuador (1-1) kreeg Frenkie de Jong de meeste stemmen. Oranje plaatste zich met de zege als groepswinnaar voor de achtste finales. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt zaterdag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd tegen Engeland, Iran, Verenigde Staten of Wales.

,,Niemand is zeker van zijn plaats bij ons”, zei Klaassen in een eerste reactie in het Al Bayt-stadion. ,,We hebben verschillende types middenvelders en de bondscoach kiest telkens de middenvelder die het beste past bij de wedstrijd. Iedereen probeert het zo goed mogelijk in te vullen. We willen het als team zo goed mogelijk doen. We zien de volgende wedstrijd wel weer wie dan speelt.”

Tot zijn eigen verbazing werd Davy Klaassen na het gewonnen WK-duel van Oranje met Qatar (2-0) verkozen tot man van de wedstrijd. ,,Die zag ik niet echt aankomen”, lachte hij. ,,Al weet ik ook niet wie het wel moest worden. Het maakt ook niet zoveel uit. We gaan naar de achtste finales. De jury van de man van de wedstrijd kijkt heel erg naar doelpunten en assists”, zei Klaassen. ,,Misschien zijn ze daarom bij mij uitgekomen.”

Marten de Roon

,,Het was niet mijn beste wedstrijd”, zei Marten de Roon na afloop. ,,Maar ik denk dat ik uiteindelijk best tevreden mag zijn.” De Roon moest de balans bewaken op het middenveld van Oranje. Als hij meedoet, dan kan Frenkie de Jong aanvallender spelen. De Roon begon matig aan de wedstrijd, met een paar keer slordig balverlies. ,,Ik ben een tijdje geblesseerd geweest”, zei De Roon. ,,Het was even wennen. Maar daarna ging het beter.”

De Roon erkende dat Oranje niet sprankelend voetbalde tegen Qatar. ,,Wij willen ook dertig kansen krijgen en veel scoren. Maar dat is lastig op dit WK, zeker omdat we ook maar een week voor dit toernooi bijeen zijn gekomen. We trainen en spelen niet al vijf maanden bijna iedere dag met elkaar. Maar het ging al een stuk beter dan in de tweede helft van het vorige duel met Ecuador”, zei De Roon.

