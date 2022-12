DFB-directeur Oliver Bierhoff pakt zijn koffers na pijnlijke uitschakeling Duitsland

,,Onze beslissingen pakten niet altijd even goed uit de afgelopen weken”, zei Bierhoff in een verklaring. ,,Dat betreur ik meer dan wie dan ook en daaruit trek ik mijn conclusies.”

Vooralsnog blijft bondscoach Flick wel in functie, al willen de verantwoordelijken binnen de DFB op korte termijn wel een verklaring van hem voor de tegenvallende resultaten. Zelf heeft Flick te kennen gegeven Duitsland op het komende EK in eigen land nog te willen leiden.

Bierhoff, als speler goed voor 70 interlands voor Duitsland waarin hij 37 keer scoorde, begon in 2004 als teammanager bij de Mannschaft. Sinds 2018 was hij als directeur verantwoordelijk voor de nationale teams en de opleiding. In zijn periode haalde Duitsland op zes EK’s en WK's minimaal de halve finale. Hoogtepunt was de wereldtitel in de 2014 met bondscoach Joachim Löw.