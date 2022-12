Dit is het verhaal van de veldbestormer tijdens kraker in kwartfinale WK tussen Argentinië en Nederland

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zdorovetskiy kwam gekleed het veld opgerend, maar trok al snel zijn kleren uit. Op zijn broekje en op zijn borst en buik stond de tekst: ‘Vitaly de goat’. Het verhaal hierachter is dat de YouTuber reclame wilde maken voor zijn eigen pornosite. Zijn plan slaagde niet, want de beelden werden niet op televisie uitgezonden.

Het is niet de eerste keer dat de Rus een wedstrijd onderbreekt. Tijdens de WK-finale in Brazilië in 2014 slaagde Zdorovetskiy er ook in om het veld te bestormen. Hiervoor kreeg hij een wereldwijd stadionverbod, dat blijkbaar dus niets heeft geholpen. Vorig jaar deed hij dat dunnetjes over tijdens de Superbowl, in een roze turnpakje.