Doe mee met de WK-poule: voorspel de wedstrijd van Oranje tegen Qatar

Hoe werkt de puntentelling?

De puntentelling werkt als volgt: voorspel je de exacte uitslag goed dan krijg je daar 10 punten voor. Voorspel je goed welk land het duel wint, of dat het duel in een gelijkspel eindigt, dan krijg je daar 5 punten voor. De punten van alle voorspelde wedstrijden bij elkaar opgeteld vormen jouw totaalscore en bepalen je positie in het algemeen klassement. Je punten die je haalt met je voorspellingen per speeldag bepalen je positie in het speelrondeklassement.