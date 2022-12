‘Duitse selectie voerde verhitte discussies over statement, spelers voelden zich gebruikt’

LIVE WK voetbal | Giroud Frans topscorer aller tijden na openings­goal tegen Polen

In de achtste finale tussen Frankrijk en Polen heeft Olivier Giroud zijn land op een 1-0 voorsprong geschoten. Daarmee is hij nu topscorer aller tijden van Frankrijk. Kan Polen de stand in de tweede helft weer gelijktrekken? Volg het in ons liveblog!

17:01