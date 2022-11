Emotionele Lewandowski en uitblinker Szczesny helpen Polen voorbij stuntploeg Saoedi-Arabië

Na de sensationele zege op Argentinië leek het team van de in het Midden-Oosten bijkans zalig verklaarde Hervé Renard zaterdag door te denderen tegen Polen. De revelatie van de eerste ronde had de nodige kansen tegen de ploeg van steraanvaller Robert Lewandowski, maar moest uiteindelijk toch een achterstand dulden. Een staaltje altruïsme van Lewandowski zorgde voor de drie punten voor de Europese ploeg.

De 34-jarige steraanvaller ging buitengewoon knap om met een voorzet, die eigenlijk op hemzelf bedoeld was. Hij kon net niet afwerken, maar had wel de tegenwoordigheid van geest om om te draaien en de bal naar zijn ploeggenoot Piotr Zielinksi te spelen. Die haalde uitstekend uit en zette de Saoedi’s weer op aarde.

Ondanks de achterstand was nog steeds sprake van een groene golf op het veld en een penalty was het ideale moment voor Saoedi-Arabië om terug te komen in de wedstrijd. Salem Al-Dawsari trof evenwel de vuisten van Wojciech Szczęsny, die ook in de rebound nog een fantastische redding liet noteren. Met zijn vingertoppen kon hij een opgelegde kans van de Saoedi’s net boven het doel werken.

Ook daarna stonden de Polen nog een tijdje onder druk, maar goals vielen er net. Vlak voor de tweede treffer van de Polen was er nog een opgelegde schietkans voor de mannen van Renard, maar ook die bleef onbenut. Even later kon Polen na een fout van de tegenstander de beslissing forceren, nu wel via Lewandowski. De spits van FC Barcelona toonde zichtbare emotie, omdat hij in zijn vijfde wedstrijd op het WK nu eindelijk zijn eerste goal op dat podium te pakken heeft. De man die al zoveel meemaakte in zijn carrière heeft nu eindelijk ook die mijlpaal te pakken.