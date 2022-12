Failliet Argentinië had wereldkampioenschap hard nodig: 'Het is als een pijnstiller’

Gareth Southgate maakt contract bij Engeland ‘gewoon’ af

Gareth Southgate blijft toch gewoon ook de komende twee jaar bondscoach van Engeland. De 52-jarige oud-speler van Crystal Palace, Aston Villa en Middlesbrough liet na de uitschakeling op het WK in Qatar, in de kwartfinale tegen Frankrijk, te twijfelen over zijn doorlopende contact tot en met Kerstmis 2024.

18 december