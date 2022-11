Fenomeen slaat weer toe: Cristiano Ronaldo schrijft historie met goals op vijf WK's

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ronaldo heeft ook nog een ander record gepakt met de 1-0 tegen Ghana. Hij is nu de oudste doelpuntenmaker namens Portugal op een WK. Hij nam dat record over van Pepe, die vier jaar geleden als 35-jarige trefzeker was op het WK in Rusland. Pepe kan het record overigens weer afpakken van Ronaldo. De verdediger van FC Porto, inmiddels 39 jaar, is namelijk ook van de partij in Qatar.