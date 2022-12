FIFA laat Danny Makkelie inderdaad naar huis gaan, Pool Szymon Marciniak scheidsrechter WK-finale

De Nederlander Danny Makkelie behoorde officieel nog tot de kandidaten om in het finale weekeinde in actie te komen, maar hij kan naar huis. Dat was al de verwachting nadat Argentinië de finale haalde. De kwartfinale tussen de Argentijnen en Oranje was immers nogal beladen en de FIFA wil alle mogelijke vormen van vooringenomenheid bij de arbitrage wegnemen.

Penalty Lionel Messi

Szymon Marciniak

Voor de 41-jarige Marciniak, die sinds 2011 FIFA-scheidsrechter is, wordt de WK-finale het belangrijkste duel uit zijn loopbaan. In 2018 was hij ook actief op het WK in Rusland. In Qatar heeft hij beide finalisten al een keer gefloten. Hij was scheidsrechter in de groepsfase bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Denemarken (2-0) en floot het duel tussen Argentinië en Australië (2-1) in de achtste finales. Dat waren de enige duels die hij tot dusverre floot op dit WK.