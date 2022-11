FIFA start eigen campagne met aanvoerdersbanden, KNVB houdt vast aan OneLove

De FIFA levert voor elke speelronde een aparte band. Tijdens de eerste groepswedstrijden kunnen landen de boodschap #FootballUnitesTheWorld uitdragen, in de tweede #SavethePlanet, en zo zijn er nog vijf thema's. De thema's zijn in samenspraak met de Verenigde Naties gekozen. Volgens de wereldvoetbalbond kunnen alle 211 lidstaten met deze campagne laten zien dat voetbal de kracht heeft om mensen samen te brengen, ‘ondanks de verschillen’. In de finale is het thema: Football Is Joy, Passion, Hope, Love and Peace.