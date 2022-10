Frankrijk mist met N’Golo Kanté belangrijke kracht op WK: ‘Moeten daarmee om zien te gaan’

Frankrijk gaat zonder N’Golo Kanté naar het WK in Qatar. De middenvelder van Chelsea kampt al sinds augustus met een spierblessure en volgens bondscoach Didier Deschamps gaat Kanté het WK niet halen. ,,We gaan zijn energie, ervaring en kenmerkende glimlach missen”, zei Deschamps dinsdag tegen Franse media. ,,We moeten daarmee zien om te gaan.”

De 31-jarige Kanté speelde dit seizoen pas twee wedstrijden voor Chelsea. De 53-voudig international van Frankrijk, die met zijn land vier jaar geleden het WK in Rusland won, liep in augustus tegen Tottenham Hotspur een hamstringblessure op. Vorige week werd duidelijk dat Kanté met een terugslag in zijn herstel kampt. Onderzoek door een medisch specialist wees uit dat hij nog wekenlang aan de kant staat. ,,Zijn herstel gaat tot na het WK duren”, aldus Deschamps.

Kanté is normaal gesproken een vaste waarde in het Franse elftal. Deschamps heeft in de aanloop naar het WK, dat op 20 november begint, meer zorgen. De verdedigers Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) en Lucas Hernández (Bayern München) en middenvelder Paul Pogba van Juventus zijn ook langdurig geblesseerd. De bondscoach maakt op 9 november zijn selectie van 26 spelers bekend.

,,Ik ben verdrietig voor N’Golo, hij is zelf erg teleurgesteld”, aldus Deschamps. ,,Hij had de afgelopen twee seizoenen al te maken met veel fysieke problemen. We gaan hem missen vanwege zijn energie en ervaring en ook op menselijk vlak. Deze kleine, innemende man heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Daarmee is hij heel belangrijk geweest voor zijn clubs en ook voor ons.”

Frankrijk speelt op het WK in groep D tegen Australië, Denemarken en Tunesië.

