Frankrijk plaatst zich dankzij fenomenale Kylian Mbappé als eerste voor achtste finales

Bij vlagen was hij ongrijpbaar. Kylian Mbappé is de belichaming van het moderne voetbal: zo snel, wendbaar, technisch onderlegd én doelgericht. Misschien had Andreas Christensen, de man die in de tweede helft uit het niets de gelijkmaker achter Hugo Lloris kopte, na twintig minuten wel een rode kaart moeten krijgen toen hij aan de noodrem trok na een versnelling van Mbappé. Hij mocht blijven staan.

Maar Mbappé liet zich niet uit zijn spel halen. Hij miste weliswaar een aantal kansen, maar was vrijwel de hele wedstrijd dreigend en na een uur voor het eerst trefzeker. Tegen Australië (4-1) was het al raak, maar ging de aandacht vooral naar de nieuwe (gedeelde) topscorer aller tijden, Olivier Giroud. Vandaag ging het om Mbappé, die na een uur spelen na een goede combinatie met Theo Hernandez (die zijn geblesseerde broer Lucas verving) via een Deens been raakschoot.

Na de kansenstorm in de eerste helft leek dat het punt waarop de Denen braken, maar het tegenovergestelde was waar. Na de 1-1 van Christensen kreeg Denemarken via onder andere Jesper Lindstrøm nog aardige mogelijkheden op een grote stunt. Hoewel, stunt? In de Nations League versloeg Denemarken de Fransen dit kalenderjaar ook al twee keer.

Een nieuwe overwinning was onverdiend geweest gezien de kansenverhouding, want ook in de tweede helft kreeg Frankrijk voldoende mogelijkheden om de goed keepende Kasper Schmeichel te kloppen. Dat lukte Mbappé uiteindelijk vlak voor tijd. Hij reageerde attent op een voorzet van Antoine Griezmann en besliste daarmee het duel, met zijn veertiende doelpunt in zijn laatste twaalf interlands en zijn vijftigste doelpunt voor club en land dit kalenderjaar.

Frankrijk is daarmee gekwalificeerd voor de knock-outfase en Denemarken moet vol aan de bak, nadat het eerder gelijkspeelde tegen Tunesië (0-0). De Denen moeten woensdag van Australië winnen om zich te plaatsen ten koste van diezelfde tegenstander. In theorie maakt ook Tunesië nog een kans, maar dan moet dat land om te beginnen wel van Frankrijk zien te winnen.

