Frankrijk rekent op vijandige sfeer tegen Marokko: ‘Daar moeten we klaar voor zijn’

Didier Deschamps waakt voor onderschatting bij zijn spelers van Frankrijk in aanloop naar de halve finale van woensdag tegen Marokko op het WK. ,,Zij staan niet voor niets in de halve eindstrijd”, zei hij. ,,Mijn collega Walid Regragui heeft heel goed werk gedaan. Ik feliciteer hem met zijn prestaties.”

Frankrijk is de torenhoge favoriet voor de twee halve eindstrijd van het WK in Qatar. ,,Maar Marokko heeft hier nog niet verloren”, stelde Deschamps. De Leeuwen van de Atlas staan als eerste Afrikaanse ploeg ooit in de halve finale van een mondiale eindronde. Ze wonnen een poule met Kroatië, België en Canada en schakelden Spanje en Portugal uit in de achtste en kwartfinale.

De Marokkaanse voetballers schuwen geen harde duels op het WK. Ze verdedigen gegroepeerd en kunnen razendsnel counteren. Marokko was slechts 27 procent van de kwartfinale tegen Portugal in balbezit. ,,Wij willen de bal wel graag hebben”, zei Deschamps. ,,We denken zo een betere kans te hebben om te scoren.”

Deschamps heeft met Kylian Mbappé en Olivier Giroud twee spitsen die samen al negen keer op het WK hebben gescoord. Ook zijn aanvallers Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann in vorm. ,,Marokko heeft van alle ploegen het beste verdedigd op dit WK”, zei de bondscoach van de Fransen. ,,Maar ze zouden hier niet staan als ze niet konden aanvallen. Voor veel spelers van het team is dit podium nieuw. Maar er is een positieve dynamiek ontstaan tijdens het WK.”

Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk. Hij leidde zijn ploeg vier jaar geleden naar de wereldtitel. Frankrijk won vorig jaar onder zijn leiding ook de Nations League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vijandige sfeer

Deschamps weet dat de Franse fans woensdag in de minderheid zullen zijn. Marokkaanse supporters wisten dit toernooi al in groten getale hun weg naar het stadion te vinden. Dankzij het succes is er nu ook een run op lastminutevliegtickets ontstaan.

,,Ze profiteren van een enorme steun, ik heb dit gezien en mijn waarnemers hebben me erover verteld”, gaf Deschamps aan. ,,We weten dat het extreem luidruchtig gaat worden, daar zullen we klaar voor moeten zijn.”

Doelman Hugo Lloris, die ook aanschoof op de persconferentie, onderstreepte de woorden van zijn coach. ,,De sfeer zal vijandig zijn, maar daar bereiden we ons op voor. We zullen klaar moeten zijn voor een enorm kabaal. Het wordt sowieso zaak om ons niveau nog een keer op te krikken als we de finale willen halen.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video's en podcasts.

