Frankrijk ziet ook Bundesliga-topscorer Christopher Nkunku afhaken voor WK voetbal, vervanger opgeroepen

Frankrijk heeft in de aanloop naar het WK voetbal opnieuw een speler geblesseerd zien afhaken. Christopher Nkunku, de topscorer van de Bundesliga, liep dinsdag tijdens de laatste training op Franse bodem voor vertrek naar Qatar een knieblessure op. Medisch onderzoek wees uit dat de kwetsuur dusdanig van ernst is, dat de aanvaller van de Duitse club RB Leipzig niet kan meedoen aan het WK in Qatar.