Geen bier in en rond WK-stadions in Qatar: ‘Als dit de regel is, accepteren we die’

met VideoMet nog twee dagen te gaan tot de officiële start van het WK in Qatar blijkt dat voetbalfans in en rond de stadions tóch geen alcohol kunnen kopen. Alleen in bepaalde fanzones en de dure business seats is het wel toegestaan .

Qatar wilde dat Budweiser, dat onder een van de grotere FIFA-sponsoren AB Inbev valt, niet meer aan de fans verkocht wordt in en rond de acht stadions waar wordt gevoetbald. Aan dat verzoek is nu dus gehoor gegeven, bevestigt de FIFA. Degenen die een tickets hebben voor business seats, ‘hospitality zones’, kunnen volgens de berichten wél alcohol krijgen. In de aangewezen fanzones kost een biertje zo'n 14 euro.

In Qatar is alcoholconsumptie in het openbaar verboden. ,,Een groot deel van de fans komt uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Daar speelt alcohol geen grote rol in de cultuur", zegt een anonieme bron tegen Reuters . ,,De gedachte was daarom dat de aanwezigheid van alcohol niet zal bijdragen aan een prettige ervaring.”

‘We komen daar om voetbal te kijken’

Theo Pouw, oprichter van de Supportersclub Oranje, reageert nuchter op het nieuws. ,,Ik wist het helemaal niet. Maar weet je: zo bijzonder is dit helemaal niet. Uit veiligheidsoverwegingen zijn WK-wedstrijden in het verleden weleens drooggelegd’’, legt hij uit. ,,Maar laten we ons nou gewoon richten op het voetbal. Als Qatar zich als een goede gastheer gedraagt, gedragen wij ons als een goede gast. We komen daar om voetbal te kijken. Als dit de regels van het land zijn, dan accepteren we die.’’

Directeur Ronan Evain van de internationale supportersvakbond Football Supporters Europa maakt zich zorgen over het besluit. ,,Voor veel fans, die toch al niet drinken of gewend zijn aan dit protocol, is dit een klein detail. Voor hen verandert het toernooi hier niet door", schrijft hij op Twitter. ,,Maar met 48 uur te gaan, betreden we een gevaarlijk gebied, waar ‘afspraken’ niet meer gelden. Dit is zorgwekkend.”

Dit betekent een hoofdpijndossier voor de wereldvoetbalbond, omdat met het biermerk contracten zijn afgesloten die tientallen miljoenen waard zijn. Budweiser zou exclusief worden geschonken op het toernooi. Daarvoor heeft Qatar bij de toewijzing getekend.

Bovendien zou het gastland de commerciële partners van de FIFA respecteren. In 2014 ging de wet op de schop in Brazilië. Het gastland werd ertoe gedwongen om alcohol in de stadions toe te staan. Budweiser heeft nog geen officiële verklaring gegeven, maar stuurde wel een tweet: ,,Well, this is awkward.” Dit bericht is later weer offline gehaald.

Minister Conny Helder (Sport) zegt in een reactie dat ‘het de regels zijn van het land'. ,,We moeten ons daarnaar gedragen”, aldus de minister. Helder vindt wel dat in het land andere vrijheden gerespecteerd moeten worden. Ze zei niet expliciet dat ze lhbti-rechten bedoelde. Het land kent zeer strenge lhbti-wetten: het openbaar tonen van affectie tussen lhbti-stellen, zoals het vasthouden van handen, is daar strafbaar. Maar, ‘als het om bier gaat, vind ik het minder rampzalig’, aldus Helder.

Begin september kwam nog naar buiten dat er strikte regels zullen gelden in Qatar, maar dat de verkoop van Budweiser wel in beperkte mate zou zijn toegestaan, à ongeveer 13,50 euro per glas. Kaarthouders zouden rond de stadions alleen bier kunnen kopen vanaf drie uur voor de aftrap en tot één uur na de wedstrijd, was eerst het protocol. Dit besluit wordt nu dus teruggedraaid.

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador.

