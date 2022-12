Gemiste penalty Harry Kane dompelt Engeland in rouw: Frankrijk tegen Marokko in halve finale WK

Kane kreeg in het laatste kwartier een uitgelezen kans om Engeland voor de tweede keer langszij te brengen bij de wereldkampioen. Arbiter Wilton Sampaio zag aanvankelijk nog niets in een beuk van Theo Hernandez op Mason Mount. Na interruptie van de VAR en een blik op het scherm, wees de Braziliaan alsnog naar de stip. Met dat buitenkans wist Kane een half uur eerder, oog in oog met Spurs-teamgenoot Hugo Lloris ook, nog knap raad. Ditmaal duwde hij de bal echter niet in, maar ver over de bovenhoek. Tot woede van de fans van Engeland in het Al Bayt stadion in Qatar, en tot opluchting van de Fransen.

Kane verzuimde daarmee niet alleen The Three Lions in de race te houden voor het succes waar het land al sinds 1966 op wacht, hij liet het tevens na om Wayne Rooney achter zich te laten als all-time topscorer voor zijn land. Olivier Giroud schoot Thierry Henry vorige week nog wel uit de boeken en in de kwartfinale sloeg hij op het moment suprême weer toe. Antoine Griezmann, bezig aan een sterk WK, kreeg een afgeslagen corner terug en mikte die op het hoofd van de 36-jarige Giroud, die de bal via zijn voorhoofd en de arm van Harry Maguire in de korte hoek zag verdwijnen: 2-1.

Volledig scherm Olivier Giroud. © Pro Shots / Marcel van Dorst

De bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, kreeg vooral gelijk in de Europese kraker. In de voorbeschouwing daarop ging het veel over WK-topscorer Kylian Mbappé. Deschamps stelde dat Frankrijk veel meer wapens had, die tot uiting zouden komen als we de aandacht vooral op de sensatie zouden richten. Na ruim een kwartier kwam dat al uit, toen vier Engelsen Mbappé omringden, de PSG-ster de bal alsnog meekreeg en een paar passes later Aurélien Tchouaméni vrijstond. Haast uit stand schoot hij de bal hard in de lange hoek, waar Jordan Pickford te laat kwam met zijn duik.

Volledig scherm Aurélien Tchouaméni. © AP

De doelpuntenmaker van Real Madrid leidde ook de gelijkmaker in, door met zijn knie die van Bukayo Saka te toucheren. Toen wees Sampaio wel gedecideerd naar de stip en schoot Kane, die zich wel weer een lepe spits toonde, dus resoluut binnen. De volgende misser kwam hem en zijn land wel heel duur te staan. Het ‘It’s coming home’ klonk alweer, in Qatar en in Engeland, maar daar moet de grote voetbalnatie na een toernooi waarin het veel attractiever en productiever voor de dag kwam, weer een paar jaar op wachten.

Harry Kane

Met zijn eerste treffer, Kane’s 53ste in totaal voor de Engelse ploeg, evenaarde hij het record van Wayne Rooney. De 29-jarige Kane had daarvoor tachtig interlands nodig. Rooney kwam tot dat aantal treffers in 115 interlands. Kane maakte zijn eerste doelpunt in zijn eerste interland. Hij was trefzeker in de 4-0-overwinning tegen Litouwen in het voorjaar van 2015, een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2016. Zijn treffer kwam er 79 seconden nadat hij Rooney in de spits had afgelost. Kane werd op het vorige WK in Rusland topscorer met zes doelpunten.

En Frankrijk? Dat blijft stoïcijns doordenderen, ook als Mbappé een wedstrijd redelijk in bedwang wordt gehouden. Een halve finale tegen stuntploeg Marokko is het gevolg. Les Bleus, vooraf nog geteisterd door blessureleed, mikken op een nieuwe finale en wereldtitel. Het lukte Brazilië in 1958 en 1962 voor het laatst om twee keer achter elkaar wereldkampioen te worden.

