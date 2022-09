Hamstringblessure houdt Frenkie de Jong en Memphis Depay voorlopig aan de kant bij Barcelona

Hoe lang beide spelers uit de roulatie zijn, is nog niet duidelijk. Uit onderzoeken bleek vandaag dat De Jong en Depay kampen met hamstringklachten, zo laat Barcelona weten in een medisch communiqué. Die kwetsuur hielden ze over aan de interland tegen Polen, die vorige week met 0-2 werd gewonnen. De Jong werd in dat duel in Warschau al in de rust uit voorzorg naar de kant gehaald, Depay werd een kwartier voor tijd gewisseld.