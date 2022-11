Hoe het meest gehate WK voetbal ooit tóch een feestje kan worden: hier mogen we ons allemaal op verheugen

WK Voetbalpod­cast | ‘Met deze poule moet Oranje in het toernooi kunnen groeien’

Het WK in Qatar gaat vandaag van start. Qatar en Ecuador openen het bal. Is er al iets van een WK stemming in Qatar? Verder bespreken Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff de uitdaging van Oranje, de speech van Infantino, Thirty Seconds en de kansen van Nederland. Verder was Maarten bij Messi en co op bezoek.

6:00