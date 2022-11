In de schijnwerpers: Cristiano Ronaldo (37) start recordjacht met Portugal op het WK in Qatar

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Cristiano Ronaldo (37), die op recordjacht gaat.

,,We zijn op het WK, dus praat met de spelers over het WK en niet over Cristiano Ronaldo", zei Cristiano Ronaldo zelf in aanloop naar de wedstrijd tegen Ghana (17.00 uur). Dinsdag werd bekend dat de Portugese superster niet langer speler van Manchester United is. Als het aan CR7 ligt, zal dat het Portugese team er niet van weerhouden om wereldkampioen te worden.

Cijfers

117: Of ooit iemand het wereldrecord van Ali Daei zou verbeteren? Met 109 goals voor Iran was Daei jarenlang de speler met de meeste goals voor zijn land. Tot september vorig jaar, toen Ronaldo zijn 109de goal voor Portugal maakte. Inmiddels staat de Portugees op liefst 117 goals. Duizelingwekkend.

191: Ronaldo kan op het WK in Qatar nog een ander wereldrecord pakken. Slechts twee spelers speelden ooit meer interlands voor hun land dan Ronaldo (191 interlands): Bader Al-Mutawa (196 interlands voor Koeweit) en Soh Chin Ann (195 interlands voor Maleisië). Reiken Ronaldo en consorten tot minimaal de kwartfinale? Dan is de supersterdus nóg een wereldrecord rijker.

5: Cristiano Ronaldo speelt zijn vijfde WK (een gedeeld record). Hij kan nu de eerste speler ooit worden die op vijf WK's scoort. Net als Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose en inmiddels ook Lionel Messi (die tegen Saoedi-Arabië trefzeker was) scoorde de Portugees vooralsnog op vier WK's.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn goal op het WK 2018 tegen Spanje. © AP

37: Komt Cristiano Ronaldo inderdaad tot scoren? Dan wordt de 37-jarige aanvaller, die als 21-jarige al de jongste Portugees met een WK-goal werd, de oudste doelpuntenmaker ooit namens Portugal op een WK. Tot nu toe staat dat record op naam van voormalig Real Madrid-verdediger Pepe, die vier jaar geleden als 35-jarige trefzeker was. In de FC Porto-verdediger schuilt ook meteen het gevaar voor Ronaldo: de 39-jarige Pepe is namelijk ook van de partij in Qatar.

24: Schiet Cristiano Ronaldo zijn Portugal naar de WK-finale? Dan bereikt hij nét niet het record van meeste WK-wedstrijden. De Duitser Lothar Matthäus speelde 25 WK-duels, Ronaldo staat momenteel op 17 (zes meer dan de Portugese nummer twee Simão) en dus kan de aanvaller tot maximaal 24 WK-wedstrijden komen.

9: Een ander record dat Cristiano Ronaldo graag zal willen verbeteren is dat van de meeste WK-goals voor Portugal. Eusébio heeft er negen op de teller staan, Ronaldo staat op zeven.

500: Hoeveel volgers heb jij op Instagram? Het valt vast en zeker in het niet bij het aantal dat Cristiano Ronaldo op zijn kanaal begroet. Deze week werd hij de eerste persoon ter wereld die de grens van 500 miljoen - een half miljard (!) - volgers doorbrak.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © AD/Reuters

Programma in Qatar vandaag:

Voormalig Ajax-doelman Andre Onana staat om 11.00 uur met Kameroen tegenover een andere magistrale doelman: de Zwitser Yann Sommer. Kunnen beide doelmannen zich onderscheiden in de eerste poulewedstrijd van groep G? Direct daarna is het in groep H de beurt aan een outsider: het Uruguay van Luis Suárez, Edinson Cavani en Real Madrid-smaakmaker Federico Valverde neemt het op tegen het Zuid-Korea van Heun-min Son en Napoli-verdediger Min-jae Kim, de grote man in vorm.



Voor Ronaldo en Portugal begint het WK zoals gezegd om 17.00 uur tegen het Ghana van Ajax-speler Mohammed Kudus. De dag wordt afgesloten door misschien wel dé favoriet op dit WK: Brazilië. Met onder anderen Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Tottenham Hotspur), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Manchester United) en Vinícius Júnior (Real Madrid) heeft bondscoach Tite aan aanvallende opties geen gebrek tegen het Servië van Ajax-captain Dusan Tadic. Mooi feitje: ook de 39-jarige Dani Alves is weer van de partij

Volledig scherm WK-programma vandaag © AD

11.00 uur: Kameroen - Zwitserland

14.00 uur: Uruguay - Zuid-Korea

17.00 uur: Portugal - Ghana

20.00 uur: Brazilië - Servië

