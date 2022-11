In de schijnwerpers: Harry Kane gaat op jacht naar Wayne Rooney en Gary Lineker

Ondanks een 6-2 overwinning op Iran waren er de afgelopen dagen toch zorgen bij Engeland. Want hoe is het met de blessure van Harry Kane? De spits én captain ging tegen Iran een kwartier voor tijd naar de kant met een pijnlijke enkel. In aanloop naar het duel met de Verenigde Staten werden alle zorgen weggenomen. De goaltjesdief is op tijd fit en dus kan hij op jacht naar de aantallen van Wayne Rooney en Gary Lineker.