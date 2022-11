In de schijnwerpers: knie Enner Valencia ‘is in orde’, Ecuador-spits wil WK-historie schrijven

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Ecuador-spits Enner Valencia, die naar eigen zeggen helemaal klaar is om WK-historie te schrijven.

,,Mijn knie is in orde’’, zei Enner Valencia in aanloop naar het cruciale WK-duel met Senegal (vanmiddag, 16.00 uur). Het meespelen van de Fenerbahçe-spits is van groot belang voor Ecuador, niet in de laatste plaats omdat hij alle WK-goals voor het Zuid-Amerikaanse land maakt. Flikt hij het tegen Senegal weer? Dan schrijft de aanvaller WK-historie: ,,Ik hoop in een goede staat te zijn zodat ik het team kan blijven helpen’’, aldus de goaltjesdief zelf.

Cijfers

7: Enner Valencia kan de eerste speler ooit worden met zeven WK-goals op een rij voor zijn land. De laatste zes WK-goals van Ecuador werden állemaal door de 33-jarige Fenerbahçe-spits gemaakt.



WK 2014:

Ecuador - Zwitserland 1-2 (1 goal)

Ecuador - Honduras 2-1 (2 goals)

Ecuador - Frankrijk 0-0



WK 2022:

Ecuador - Qatar 2-0 (2 goals)

Ecuador - Nederland 1-1 (1 goal)



Eusébio (Portugal, 1966), Paolo Rossi (Italië, 1982) en Oleg Salenko (Rusland, 1994) maakten ook ooit zes goals op rij voor hun land en hebben het WK-record samen met Valencia in handen.

6: Enner Valencia heeft dus zes WK-goals in vijf WK-wedstrijden op zijn naam staan. De laatste speler die in zijn eerste zes WK-wedstrijden minstens zeven keer scoorde was de Italiaanse spits Christian Vieri op het WK 1998 en 2002. De laatste speler die zelfs minstens acht goals maakte in zijn eerste zes wedstrijden was Gabriel Batistuta namens Argentinië in 1994 en 1998.

Volledig scherm Enner Valencia. © AD

Programma

De laatste speelronde van de WK-groepsfase is aangebroken en dat betekent dat de poulewedstrijden tegelijk afgetrapt worden. Ecuador - Senegal vindt dus net als Nederland - Qatar om 16.00 uur plaats. Datzelfde geldt voor Iran - VS en Wales - Engeland in Groep B. Engeland leidt de poule met vier punten, Iran volgt met drie punten, VS staat op twee punten en Wales heeft één punt.

Volledig scherm Het programma van vandaag. © AD

16.00 uur: Ecuador - Senegal

16.00 uur: Nederland - Qatar

20.00 uur: Iran - VS

20.00 uur: Wales - Engeland

