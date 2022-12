Internationale media roemen Kroatië, Marokko én ‘kapitein’ Luka Modric: ‘Hopelijk zijn last dance pas op EK 2024'

Met een 2-1 zege op Marokko pakte Kroatië voor het tweede WK op een rij een medaille. Voor Luka Modric een fraaie afsluiter van zijn laatste mondiale eindtoernooi, iets wat ook in de internationale media niet onopgemerkt bleef. Er was dan ook volop lof voor de Real Madrid-speler, net als voor het Kroatische team, supertalent Josko Gvardiol én Marokko, dat ‘historisch’ heeft gepresteerd.

Het Kroatische Jutarnji vindt dat het brons is op het adres waar het thuishoort. ‘De Kroaten speelden een heel goede wedstrijd om de derde plaats, die ze hadden moeten winnen met een grotere marge op basis van wat er werd getoond en de kansenverhouding. Maar de zege is mooi. Wie zal er ooit vragen naar de uitslag? Het is een historische prestatie.’

Dat was alleen de vierde plaats voor Marokko ook al, zo vond het Marokkaanse Le360. Wat volgens die krant overheerst, is trots over de ‘indrukwekkende reis’ van de ploeg van Walid Regragui. ‘Daar doet de nederlaag in deze ‘kleine finale’ niets aan af. De spelers hebben de harten van de wereld veroverd. De Leeuwen van de Atlas zijn waardige vertegenwoordigers van het Afrikaanse en Arabische voetbal.’

Zo voelde het ook voor het Marokkaanse Le Matin. ‘Dit is een tweede nederlaag, maar die verandert niets aan het historische karakter van de Marokkaanse tocht in Qatar. De vierde plaats is voor het Afrikaanse continent en de Arabische landen al een legendarische”, aldus de krant, die direct een waarschuwing voor de rest van de wereld heeft. ,,Andere landen zijn gewaarschuwd, want dit Marokko is vanaf nu hongerig.’

Hoewel de derde plaats volgens The Guardian niet meer dan een troostprijs was, leken Kroatië en Marokko volgens de Engelse krant gretig hun nederlagen tegen Argentinië en Frankrijk goed te maken. ‘Het fraaie doelpunt van Mislav Orsic was genoeg om de wedstrijd te beslissen, na twee doelpunten binnen de eerste negen minuten. Die zetten de toon voor een op en neer gaande wedstrijd, die Kroatië won.’

Zlatko Dalic, de bondscoach van Kroatië, vertelden aan The Guardian trots te zijn op zijn spelers. Volgens de krant moet er dan echter vooral naar één man gekeken worden. ‘De 37-jarige Luka Modric, die ongetwijfeld zijn laatste WK-wedstrijd speelde. De middenvelder van Real Madrid gaf na afloop aan zijn interlandschoenen nog niet aan de wilgen te hangen en sowieso door te spelen tot de finale van de Nations League komende zomer in Nederland.’

Het Spaanse Marca hoopt zelfs dat de Real Madrid-speler nog doorgaat als international tot het EK 2024. ‘Dan kan hij daar zijn ‘last dance’ voltooien’.’ Als uitblinker kiest de krant niet voor Modric, maar voor een ster in de dop: ‘diamant’ Josko Gvardiol. ‘Een van de sensaties van het WK opende de wedstrijd met een geweldige kopbal en schroefde zijn prijs zo nog maar met wat miljoenen op.’

Marca focust zich verder vooral op de derde plaats van Kroatië, volgens de Spaanse krant een prestatie met ‘historisch belang’. ,,Weer een mijlpaal (na de tweede plaats in 2018, red.) voor dit kleine Europese land. Ze hebben nog geen vier miljoen inwoners, maar sinds de onafhankelijkheid in de jaren 90 is het een gigant op WK’s. De generatie Modric, Perisic, Kovacic en Brozovic herhaalde zo de derde plek uit 1998, behaald door onder anderen Suker, Boban en Prosinecki.’

In Bild gaat het kort over de wedstrijd, maar wordt vooral Gvardiol, speler van RB Leipzig, uitgelicht. Volgens de Duitse krant blijft de 20-jarige Kroaat zich maar in de schijnwerpers spelen en gaat hij uiteindelijk een grote transfer maken. ‘In september verlengde hij bij Leipzig nog tot 2027, maar vanaf 2024 heeft hij een exitclausule van 112 miljoen euro in zijn contract staan. Dan kunnen topclubs in Europa toeslaan.’

Bij de BBC werd ‘de invloedrijke kapitein van het team’ Luka Modric met een 8 verkozen tot man of the match. Maar bij het Engelse medium is verder oog voor het brede plaatje. Sowieso noemt men de prestatie van Kroatië knap. Dat land heeft volgens de BBC zijn klasse getoond en zijn status als een van de elite voetbalnaties bevestigd.

De BBC gaat verder in op ‘history-makers’ Marokko. ‘Hun gepassioneerde spelers en supporters hebben dit toernooi kleur gegeven. Hun aanhang zong en trommelde gedurende de hele wedstrijd. Hoewel ze door Frankrijk en Kroatië buiten het podium vielen, zullen ze met goede herinneringen terugkijken op hun prestaties op dit toernooi.’

Dat Marokko tegen Kroatië nog wel wat tekort kwam, was volgens La Gazzetta dello Sport wel te verklaren. De ploeg van bondscoach Regragui oogde volgens de Italiaanse krant wat ‘nerveus’. ‘Niet vreemd, want Marokko kon het eerste Afrikaanse land met een medaille op een WK worden en dus een historische prestatie neerzetten. Nog meer dan Kroatië.’

Corriere dello Sport schrijft dat de troostfinale levendig was en de teams elkaar frontaal tegenkwamen. Ook volgens deze Italiaanse sportkrant kwam Marokko simpelweg net tekort. ‘Maar Marokko keert met iets moois terug naar huis: dat er op toekomstige WK’s serieus met Afrikaanse landen rekening wordt gehouden.’

