Kroegbaas pinkt traantje weg bij stampvol Oranje-café: ‘Hier snakte ik tijdens corona zó naar’

Vraagteken achter namen De Paul en Di Maria voor duel met Oranje: ‘We wachten de training nog af’

Het is nog steeds onduidelijk of Rodrigo De Paul en Ángel Di Maria morgenavond voor Argentinië kunnen uitkomen in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal op het WK. ,,We gaan straks nog trainen”, zei bondscoach Lionel Scaloni op een persconferentie. ,,En daarna nemen we een beslissing. Ik kan er nu weinig over zeggen.”

17:49