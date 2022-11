Kun je in Qatar vier WK-duels bezoeken in 11 uur? Onze verslaggever Mikos Gouka probeerde het uit

Lionel Messi na cruciale goal tegen Mexico: ‘We waren verplicht om alles te geven’

„We speelden met te veel intensiteit in de eerste helft en we hebben vanaf nu alleen nog maar finales te spelen.” Dat waren de woorden van Lionel Messi, nadat hij vandaag Argentinië op sleeptouw nam in de cruciale wedstrijd tegen Mexico. Na afloop waren alle Argentijnen blij en opgelucht, maar de coach kraait nog geen victorie.

7:55