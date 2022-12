Kylian Mbappé verovert topscorerstitel WK in Qatar: bekijk hier het klassement

Kylian Mbappé heeft de Gouden Schoen van het WK 2022 veroverd. De 23-jarige aanvaller van Frankrijk is de opvolger van Harry Kane, die tijdens het WK in Rusland vier jaar geleden zesmaal doel trof. Met zijn hattrick speelde topscorer Mbappé een hoofdrol in de verloren finale . Argentinië won na strafschoppen.

Mbappé hielp Frankrijk vanuit kansloos geachte positie terug in de wedstrijd tegen Argentinië en maakte in de verlenging zijn hattrick compleet vanaf elf meter. Mbappé werd daarmee de eerste speler met drie goals in een WK-finale sinds Geoff Hurst in 1966. In totaal was de aanvaller van Paris Saint-Germain dit toernooi acht keer trefzeker. Hij blijft Lionel Messi daarmee nipt voor.

Messi was dit WK op de ontmoeting met Polen na in alle wedstrijden trefzeker. Viermaal sloeg hij toe vanaf elf meter, net als tegen Frankrijk. De Argentijn bleef met zijn treffer in de finale Kylian Mbappé voor. De Fransman was goed voor vijf doelpunten in Qatar. Olivier Giroud en Julian Álvarez eindigden op vier goals. De meest trefzekere Nederlander is Cody Gakpo. Hij sloeg driemaal toe.

Topscorers WK 2022

1. Kylian Mbappé - 8 goals

2. Lionel Messi - 7 goals

3. Olivier Giroud en Julian Álvarez - 4 goals

4. Cody Gakpo en zes andere spelers - 3 goals

5. Wout Weghorst en negentien andere spelers - 2 goals

Mbappé werd de tweede Franse WK-topscorer ooit, na Just Fontaine in 1958. Eenmaal in de WK-geschiedenis kroonde een Nederlander zich tot topscorer van het mondiale eindtoernooi. Wesley Sneijder moest die eer in 2010 delen met Thomas Müller, David Villa en Diego Forlán. Zij eindigden samen op vijf doelpunten.

